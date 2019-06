12. Juni 2019, 17:00 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Verschnaufpause für den aufgeheizten Mietmarkt

Berlin will mit einem Mieten-Deckel gegen die Mieten-Wahnsinn vorgehen. Ein Verband der Hauseigentümer läuft dagegen Sturm.

Die Mieten in den Großstädten steigen und steigen. Berlin will jetzt die Notbremse ziehen und die Mieten für fünf Jahre einfrieren. Immobilienkonzerne und Verbände der Hauseigentümer laufen dagegen Sturm.

Die Aufforderung des Verbandes "Grund und Haus" an die Vermieter zur Erhöhung der Mieten bis zum 17. Juni ist grotesk, sagt Andreas Remien, Redakteur des SZ-Ressorts Bauen und Wohnen. Dann will der rot-rot-grüne Senat in Berlin ein Eckpunktepapier beschließen, um den Mietwahnsinn in der Hauptstadt einzudämmen. Der Mieten-Deckel sei aber nicht mehr als eine "Verschnaufpause" für die Mieter.

Weitere Meldungen: So wenig Einwohner in Ostdeutschland wie 1905, Ausschreitungen in Hongkong, Auslöser des Wildfeuers in Kaliforniens war ein Rancher.

