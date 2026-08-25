VW-Chef Oliver Blume stellt sein Sparprogramm vor. Konkret wird er dabei nicht.

Die deutsche Autoindustrie hat gerade viele Probleme, etwa die günstigeren E-Autos aus China oder die Inflation. Volkswagen trifft die Krise besonders hart. Deshalb plant die Konzernführung ein umgreifendes Sparprogramm.

In einer Reihe von Betriebsversammlungen legt der VW-Chef Oliver Blume nun seine Sparpläne dar und erklärt sich den Mitarbeitern, angefangen mit einer Versammlung an diesem Dienstag in Wolfsburg. Im Raum stehen Werksschließungen und der Abbau von zehntausenden Stellen, aber entschieden ist bisher nichts. Das liegt auch daran, dass der VW-Betriebsrat und die niedersächsische Landesregierung Werksschließungen unbedingt verhindern wollen.

Darüber spricht in dieser Podcast-Folge Christina Kunkel, die für die SZ-Wirtschaftsredaktion seit Jahren über die deutsche Autoindustrie berichtet.

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ntv.

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