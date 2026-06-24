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Podcast: „Auf den Punkt“Bundesweite Störung: Die Bahn hat besonnen reagiert

Lesezeit: 1 Min.

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung .
„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Eine Technikpanne legt die Bahn in Deutschland lahm. Ist die Ursache dieses Ausfalls symptomatisch?

Von Vivien Timmler und Lars Langenau

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Ursache des bundesweiten Ausfalls des Zugverkehrs am späten Dienstagabend ist laut Deutscher Bahn der „planmäßige Tausch einer technischen Komponente“ beim digitalen Bahnfunksystem. Die Störung des Systems hatte den Bahnverkehr im gesamten Land für zwei Stunden stillgelegt.

Doch wie konnte so ein Totalausfall passieren – und was sagt das über den Staatskonzern? Die Bahn hat bewusst vorsichtig reagiert, indem sie den Verkehr für zwei Stunden komplett gestoppt hat, sagt Bahn-Expertin Vivien Timmler aus dem Berlin SZ-Büro. Eine richtige, besonnene Entscheidung, die Sicherheit vor Schnelligkeit gestellt habe. Zugleich kritisiert Timmler aber die generelle Krisenkommunikation der Bahn. Diese sei nach wie vor unzureichend.

Weitere Nachrichten: „Stuttgart 21“ wird „Stuttgart 31“; Familienministerin will Zugang zu Social Media erst ab 13 Jahren erlauben; US-Senat gegen Iran-Krieg; Anstieg der Islamfeindlichkeit in Deutschland.

Zum Weiterlesen und -hören:

Über den Auslöser des Bahn-Stillstands lesen Sie auch hier einen Bericht.

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Störung.

Den Recherchepodcast „Das Thema“ zum Bruch des Damms in Brasilien mit 270 Toten und der möglichen Verantwortung des TÜV Süd hören Sie hier.

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