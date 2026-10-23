Stadtverwaltungen und Präfekturen in Frankreich wappnen sich für dieses Wochenende. Sie fürchten einen neuen Gewaltausbruch von Jugendlichen. Die Pariser Polizeipräfektur rief die Inhaber von Geschäften ausdrücklich dazu auf, ihre Läden zu schützen.

Hermès, Dior, Louis Vuitton und andere LVMH-Marken haben reagiert. Sie stellen zusätzliches Wachpersonal vor oder in die Boutiquen auf. Die Galeries Lafayette verringert die Zahl der Eingänge im Pariser Warenhaus. Zudem werden vorsichtshalber die Schaufenster mit blickdichter Folie abgedeckt, um keine ungebetenen Begehrlichkeiten zu wecken. Andere Geschäfte bleiben ganz geschlossen oder schließen früher, darunter ganz normale Läden wie Mobilfunkgeschäfte, Blumenverkäufer oder Friseure.

Die Plünderungen vom vergangenen Wochenende treiben nicht nur Frankreich um. Sie werfen eine Frage auf, die weit über den entstandenen Sachschaden und den Schock über die rohe Gewalt hinausgeht: Warum geraten ausgerechnet Luxusmarken ins Visier? Wollen die Plünderer eine politische Botschaft senden oder nur schnell Geld verdienen? Oder verbinden sich beide Motive?

Die Antwort darauf fällt in französischen und internationalen Medien differenziert aus. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Marken gezielt ausgewählt wurden. Gleichzeitig warnen Fachleute aber davor, alle Beteiligten zu einer politisch motivierten Gruppe zusammenzufassen. Le Monde etwa berichtet über einen jungen Mann, der andere in seiner Gruppe gefragt haben soll: „Wo ist Chanel?“. Der Radiosender RTL zitiert jemanden, der gerufen haben soll: „Ich geh’ bei Sephora klauen.“ Gestohlene Luxuswaren tauchten kurz darauf auf Online-Marktplätzen wie Vinted, Leboncoin und Ebay.

Produkte von Luxusmarken haben gegenüber billigen Waren den entscheidenden Vorteil, dass sie sich wieder teuer verkaufen lassen. Das spricht für die Bereicherungsthese. Die französische Digitalministerin rief die Vertreter der Recommerce-Plattformen dazu auf, verdächtige Angebote zu löschen. Vinted erklärte daraufhin, entsprechende Anzeigen entfernt und die Kontrollen verstärkt zu haben. Allerdings ist es nicht so leicht, Verkäufe gestohlener Ware komplett zu verhindern. Dafür werden zu viele Artikel in den Online-Shops angeboten. Ihre Herkunft lässt sich nicht immer auf die Schnelle überprüfen. Politik und Unternehmen vereinbarten den Berichten zufolge daher, Seriennummern und elektronische Kennzeichnungen herauszufiltern, um die Ware zu identifizieren.

Allerdings wurden auch Elektronikgeschäfte, Supermärkte und kleine Einzelhändler ausgeraubt. Die Auswahl der Plünderer war somit weder ausschließlich auf Luxusmarken beschränkt noch in jedem Fall zufällig. Manchmal war sie wohl auch rein opportunistisch und nur die Zerstörung war das Ziel: „Wir machen alles kaputt, außer Lidl“, zitiert RTL einen Plünderer. Die Gruppendynamik kann dabei eine große Rolle spielen. Auf organisierte Kriminalität soll es bislang keine eindeutigen Hinweise geben – auf spontane Verabredungen auf Social Media schon.

„Tiefe Wut auf Macron.“

Doch nicht jeder, der eine Luxusboutique plündert, will die Konsumgesellschaft überwinden, sagte der Pariser Soziologe Paolo Stuppia dem Online-Magazin Mediacités. Manche wollen sich bereichern oder an der Luxuswelt teilhaben. Das heißt: Sie hassen den Luxus nicht, sie begehren ihn – und sei es als leicht verkäufliche Beute. Andere griffen bewusst Symbole des Kapitalismus an, die aus ihrer Sicht Symbole der sozialen Ungleichheit seien, unter der sie litten, so der Soziologe. Passend dazu zitiert Le Monde einen jungen Mann an einer Pariser Luxus-Einkaufsstraße, der sinngemäß gerufen haben soll: „Der Reichtum dieser Viertel stamme aus den Gewinnen, die auf Kosten der Vorstädte erzielt würden“.

Luxusgeschäfte verkörpern zweifellos sichtbaren Wohlstand mit ihren exklusiven und hochpreisigen Produkten. Es ist eine Konsumwelt, die vielen Menschen nur eingeschränkt zugänglich ist. In einer Protestbewegung könnten solche Geschäfte schnell zum Symbol eines Systems werden, gegen das sich der Zorn richtet, so Stuppia.

Dieses „System“ verkörpert in den Augen vieler „Randalierer“, wie Staatspräsident Emmanuel Macron sie nennt, auch ihn selbst. Die Unruhen offenbarten die „tiefe Wut auf Macron“, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Der Präsident hinterlasse 2027 ein Land nach einem Jahrzehnt an der Macht, „das zunehmend von sozialer Unzufriedenheit“ geprägt sei.

Wieder andere Plünderer nutzen, sagt Stuppia, einfach eine Gelegenheit, die sich im Chaos biete. Seine Analyse schütze davor, so der Soziologe, alle Beteiligten als politische Rebellen oder ausschließlich als gewöhnliche Kriminelle abzutun. Wer sie als „schwarzer Block“ oder „Randalierer“ bezeichne und glaube, sie handelten organisiert, werde der Komplexität der Lage nicht gerecht, findet er. Eher könnte es eine Mischung aus politisch motivierten Gruppen sein und Personen, die die Gelegenheit zum Plündern nutzen. Am Ende aber sei unklar, ob dahinter eine womöglich unbewusste politische Botschaft, eine spontane Enthemmung oder als Ziel eine Art Umverteilung stehe.

So gesehen, muss ein Angriff auf Luxusgeschäfte nicht automatisch eine grundsätzliche Ablehnung der Konsumgesellschaft bedeuten. Er kann auch der Versuch sein, innerhalb derselben Konsumwelt an Status zu gewinnen. Darin liegt vielleicht die eigentliche gesellschaftliche Brisanz der Plünderungen: ihre Vielschichtigkeit, die eine politische Antwort darauf so schwierig macht.

Die Täter können eine Welt angreifen, deren Produkte sie zugleich begehren. Sie können aus Wut auf soziale Verhältnisse handeln und dennoch vor allem den eigenen Vorteil suchen. Und sie können eine politische Botschaft vermitteln, ohne dass jeder gestohlene Gegenstand Teil eines politischen Plans wäre.