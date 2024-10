Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die Frage ist letztlich doch die: Was verbindet man mit dem Begriff „Playboy“? Im besten Falle wohl einen Typen, der das leichte Leben liebt sowie die schönen Dinge und Menschen auf der Welt – und der von den Göttern mit so viel Charisma gesegnet ist, dass er all diese Dinge scheinbar spielerisch bekommt, als würden sie ihm regelrecht zufliegen. Kann aber freilich auch sein, dass man an jemanden denkt, der Frauen eher der Kategorie Dinge zuordnet und sie weniger über Persönlichkeit als vielmehr mit Reichtum und Macht an sich bindet, seinen Hormonhaushalt nicht in den Griff kriegt und sich öffentlich darüber beschwert, was er heutzutage seiner Meinung nach alles nicht mehr sagen oder tun darf.