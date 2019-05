10. Mai 2019, 08:24 Uhr Müllproblem Entwicklungsminister Müller fordert Plastiktüten-Verbot

Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller fordert ein schnelles Verbot von Plastiktüten.

Er will damit nach eigenen Angaben die Müllexporte in Schwellenlänger verringern - doch das wird so nicht funktionieren.

Von Vivien Timmler

Im Kampf gegen Plastikmüll fordert Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ein schnelles Verbot von Plastiktüten. Nur mit einem solchen Verbot könne man die ungebrochenen Müllexporte in Entwicklungs- und Schwellenländer eindämmen, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Das Verbot von Plastik-Strohhalmen genüge nicht: "Deutschland sollte nicht auf Europa warten und Einweg-Plastiktüten sofort verbieten."

Müller verwies auf afrikanische Länder, die bereits Plastiktüten verboten hätten. "Was Ruanda, Kenia und Uganda können, müssen wir auch schaffen", sagte er. Es könne nicht das Ziel sein, den Müll nun einfach in andere Länder wie Malaysia zu schicken. "Wenn wir so weitermachen, versinken wir im Müll", sagt Müller. Mittelfristig werde Müll demnach zur globalen Überlebensfrage, genau wie der Klimawandel.

Was der Entwicklungsminister bei seinen Ausführungen jedoch nicht bedenkt: Der Plastiktüten-Verbrauch hat sich in Deutschland bereits massiv reduziert. Seit zwei Jahren müssen Verbraucher an der Kasse eine Abgabe dafür zahlen, mal zehn, mal 15 Cent. Seitdem hat sich der Verbrauch laut der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung auf 29 Tüten pro Kopf im Jahr verringert. Das entspricht 2,4 Milliarden Tüten im Jahr, was immer noch viel ist - aber deutlich weniger als 2017: Damals verbrauchten die Deutschen noch 5,6 Milliarden Stück.

Dank des Verzichts vieler Kunden erfüllt Deutschland nun auch die Forderung der EU: Diese sieht vor, dass in allen EU-Ländern der Verbrauch an Plastiktüten bis 2025 auf maximal 40 Stück pro Kopf sinkt. Deutschland liegt nun bereits elf Tüten pro Kopf unter diesem Wert. Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze ein Beweis, dass Einweg-Plastiktüten überflüssig sind: "Sie sind heute ein Auslaufmodell, auch, weil es gute Alternativen gibt."

Plastiktüten-Verbote werden das Müllexport-Problem nicht lösen

Ein weiterer Haken in Müllers Argumentation: Ein Plastiktüten-Verbot würde das Problem der Müllexporte nicht einmal im Ansatz lösen. Deutschland hat im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Tonnen Plastikabfälle allein nach Malaysia exportiert, hinzukommen Ausfuhren nach Indonesien, Thailand und Vietnam. Diese Mengen sind mitnichten auf Plastiktüten zurückzuführen, denn diese machen einen marginalen Anteil der Exporte aus. Vielmehr handelt es sich bei den meterhohen Ballen, die ins Ausland verschifft werden, um allerlei stark verdreckten Plastikmüll aus Haushalten und Gewerbe. Das Problem ist ein systemisches, das sich nicht mit dem Verbot einzelner Plastikartikel beheben lässt.

Sehr wohl könnte aber ein anderes Verbot Abhilfe schaffen: Noch bis diesen Freitag tagen in Genf die Vertragsparteien des Basler Übereinkommens. Das internationale Umweltabkommen regelt, wie gefährliche Abfälle entsorgt und exporiert werden dürfen. Eine der Regeln besagt etwa, dass die Herkunftsländer sicherstellen müssen, dass ihr Müll im Zielland weder die Gesundheit von Menschen noch die Umwelt gefährden darf - was im Falle der deutschen Müllexporte nach Südostasien nicht funktioniert.

Bislang sind Kunststoffabfälle darin als "ungefährlicher Müll" deklariert. Norwegen und Deutschland hatten sich in den vergangenen zwei Wochen jedoch dafür eingesetzt, gemischten oder verunreinigten Plastikmüll zur Gruppe von Abfällen zu zählen, die besonderer Prüfung bedürfen. Aufgrund der in der EU geltenden Abfallverbringungsordnung würde das einem Exportverbot solcher Abfälle in Nicht-OECD-Länder gleichkommen - auch für Deutschland.