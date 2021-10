Von Michael Kläsgen

Unternehmen sind erfinderisch, wenn es darum geht, sich positiv in Szene zu setzen. Vor allem Konsumgüterhersteller würden die Welt gerne wissen lassen, welche Fortschritte sie ihrer Ansicht nach in Sachen Umweltschutz gemacht haben. Sie wissen: Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen gezielt nachhaltige Produkte. Plastik ist längst kein abstraktes Problem mehr. Mikroplastik ist in Luft, Trinkwasser und Stuhlproben längst nachgewiesen worden, unter anderem vom WWF. Gleichzeitig wächst die Menge an Kunststoffabfall in Deutschland weiter. Was ist also dran an den Behauptungen der Markenhersteller?