28. Februar 2019, 17:21 Uhr Plan W Podcast Wie Männer die Wirtschaft verändern können

Für mehr Diversität in Unternehmen braucht es vor allem eines: Bewusstsein.

Robert Franken spricht in seinem Vortrag über den Prozess, wie Bewusstsein entstehen kann: Bewusstsein für die eigenen Privilegien, für Diskriminierung, für Inklusion - für eine Arbeitswelt, in der alle eine Chance haben, ihre Persönlichkeit und ihre Ideen einzubringen.

Diese Episode spricht also vor allem Männer an. Sind Sie eine Zuhörerin, empfehlen Sie diesen Podcast zwei, drei, vier Männern in ihrem Umfeld. Denn Männer können viel mehr für eine diversere Wirtschaftswelt tun, als sie vielleicht denken.

Robert Franken sprach Ende Februar auf dem Partner-Kongress des Frauennetzwerks Panda bei der Süddeutschen Zeitung. Sein Vortrag wurde für diesen Podcast leicht eingekürzt.

