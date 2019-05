3. Mai 2019, 10:32 Uhr Plan W Podcast Der skandinavische Weg: Wie man Familie und Beruf unter einen Hut bekommt

Die norwegische Managerin Line Hestvik und ihr Mann Øyvind Norseth sprechen über Geschlechterrollen und das gute Leben

Falls der Podcast nicht korrekt abgespielt wird, kann er unter diesem Link aufgerufen werden.

Vor sechs Jahren zogen Line Hestvik und Øyvind Norseth mit ihren beiden Teenager-Töchtern von Norwegen nach Deutschland. Hier stellten sie fest, dass das Leben der Deutschen ganz anders läuft als in Skandinavien: Von Müttern wird erwartet, dass sie bei den Kindern bleiben, Männer strecken schon beim ersten Treffen ihre Visitenkarte raus.

Wie es ihnen mit den deutschen Rollenbildern von Frau und Mann erging und was Skandinavierinnen und Skandinavier anders machen in ihrem Familienleben, das erzählen die beiden in dieser Folge des Plan W Podcasts.

