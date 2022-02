Corona-Behandlungen im Krankenhaus kommen die Versicherer teuer. Langfristig problematischer könnte Long Covid werden. Die Gesellschaften denken darüber nach, wie sie mit potenziellen Kunden umgehen, die an Covid-19 erkrankt waren.

Von Ilse Schlingensiepen und Herbert Fromme, Köln

Noch ist die Pandemie nicht vorbei. Vor allem über die Langzeitfolgen für die Gesundheit der an Covid-19 Erkrankten ist wenig bekannt, jedenfalls verglichen mit anderen Krankheiten: Long Covid ist eine unbekannte Größe. Für die privaten Krankenversicherer (PKV) bringt das ein Problem mit sich: Wie sollen sie mit potenziellen Kunden umgehen, die an Corona erkrankt waren? Schließlich beurteilen die Gesellschaften ihre Neukunden nach dem individuellen Risiko auf der Basis von Erfahrungen. Aber diese Erfahrungen gibt es bei Covid-19 noch nicht. Sind die Versicherer zu rigide, verlieren sie Neukunden an die Konkurrenz. Sind sich nicht streng genug, holen sie sich möglicherweise langfristig hohe Ausgaben ins Haus.