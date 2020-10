Betrügerische Geschäfte:Der Schatz, der niemals war

Von Katharina Kutsche, München

Gier frisst Hirn. So hart beschreibt Thomas Selchow, was ihn im vergangenen Jahr dazu getrieben hat, 20 000 Euro in Gold anzulegen. 20 000 Euro, die er in Gänze nicht wiederbekommen wird, so wie die Dinge liegen. Denn das Unternehmen, bei dem er das Gold gekauft hat, ist insolvent, der Geschäftsführer in Untersuchungshaft. Was der Insolvenzverwalter gesichert hat, reicht nicht, um ihn und die anderen 7800 Gläubiger voll zu entschädigen.