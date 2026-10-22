Mehr als ein Jahrzehnt schlummerte das Geheimnis praktisch unbemerkt im Computercode, dann ging alles mit atemberaubender Geschwindigkeit. Am Dienstag waren es zunächst Tausende Angriffe durch früh eingeweihte Hacker, dann, als öffentlich bekannt wurde, wie ungeschützt das halbe Internet dasteht, Hunderttausende und nach wenigen Stunden Millionen Angriffe. Das berichtet Matthew Prince, und kaum jemand hat so einen guten Überblick über das Internet wie der Chef des großen Internet-Dienstleisters Cloudflare. Böswillige Hacker wurden hyperaktiv, nachdem das Geheimnis sich verbreitet hatte: Die Programmiersprache PHP hat zwei Löcher – Sicherheitslücken, die einen Großteil der Webseiten im Internet angreifbar machen. Webseiten von Unternehmen, Regierungen, Polizei, Medien, sie alle sind seit der Nacht zu Mittwoch gefährdet, viele wurden sicherheitshalber vom Netz genommen. Was über den Alarm im Netz bekannt ist.