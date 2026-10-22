Das Internet sah am Mittwoch auf einmal ganz anders aus als sonst: Lauter Fehlermeldungen auf den Internetseiten von Universitäten, Ministerien und Krankenhäusern. Grund dafür war, dass an einem zentralen Punkt des Internets eine Sicherheitslücke entdeckt wurde. Alle Hintergründe dazu erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ der Digitalexperte Matthias Punz, Leiter SZ Dossier. Und er analysiert, ob der vergangene Mittwoch lediglich ein Vorgeschmack auf das Internet in Zeiten immer besserer KI-Modelle war. „Wir leben im KI-Zeitalter, und jeder kann diese Werkzeuge nutzen. Leute, die gute Absichten haben, und Personen, die schlechte Absichten haben.“ Und: „Das ist genau das Problem und quasi der Wettlauf, vor dem wir in den nächsten Jahren stehen.“
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Zum Weiterlesen und -hören:
Einen Text zu den Auswirkungen der Bürgergeld-Reform gibt es hier.
Und den Text von Ann-Kathrin Nezik, die den KI-Assistenten von Meta ausprobiert hat, hier.
Ein Interview mit Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern Münchens, und dem Unternehmer Max Viessmann zum Viessmann-Einstieg bei dem Verein, ist hier zu finden.
Moderation, Redaktion: Johannes Korsche
Redaktion: Antonia Franz
Produktion: Ann-Kathrin Schneider
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