Interview von Mirjam Hauck

Phishing-Mails waren einst voller Rechtschreibfehler und leicht zu erkennen. Das ist lange her. Die Methoden von Cyberkriminellen sind raffinierter geworden. Genau dazu forscht Kristin Weber, Professorin an der Fakultät für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS). In ihrem neuen Buch "Mensch und Informationssicherheit" erklärt sie, wie wir die Gefahren erkennen und was sich dagegen tun lässt.