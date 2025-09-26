Um zu verstehen, was Donald Trump gerade macht, muss man erst einmal über die Form seiner Ankündigungen sprechen, bevor man überhaupt zum Inhalt kommen kann. In der Nacht auf Freitag verkündete der US-Präsident auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social, von 1. Oktober an Zölle von 100 Prozent auf den Import pharmazeutischer Produkte in die USA erheben zu wollen. Ausnahmen soll es geben, wenn die Unternehmen bereits neue Produktionsstätten in den USA im Bau hätten.
Ist die neue Zoll-Volte von Donald Trump ein Schlag gegen die große Pharmaindustrie des Landes? Eher nicht, aber Probleme bereitet die überraschende Ankündigung trotzdem.
Zum 1. Oktober wollen die USA auf patentierte Arzneimittel Zölle von 100 Prozent erheben. Die Branche ist in Aufruhr. In der Folge könnten auch die Medikamentenpreise in Deutschland steigen.
