Statt in Lateinamerika Arbeitskräfte abzuwerben, sollte die deutsche Politik das deutsche Gesundheitssystem reformieren. Und zwar so, dass es nicht seine Leute verheizt.

Kommentar von Kathrin Werner

Fabian Castillo Alvarez hat gerade angefangen, Deutsch zu lernen, und es fällt ihm gar nicht so leicht. Wenn alles klappt und er den Sprachtest besteht, geht er im kommenden Jahr auf große Reise. Er wird dann seine zwei kleinen Töchter und seine Frau zurücklassen in Guadalajara in Mexiko und nach Überlingen am Bodensee ziehen, um dort als Krankenpfleger in der Helios-Klinik anzufangen. Wenn es gut läuft, soll seine Familie nachziehen.