Von Kathrin Werner

Wenn Simon Pyrzyk kommt, klingelt er an der Tür, obwohl er einen Schlüssel hat. Er will drinnen niemanden erschrecken. Dann schließt er auf und ruft "Hallo, Hallo" in die Wohnung hinein, immer zweimal, das hat er sich so angewöhnt, es klingt heiter und bestimmt. Pyrzyk ist Pflegeschüler, gerade ist seine Ausbildungsstation in der ambulanten Pflege. Das eigene Zuhause ist der privateste Ort. Wenn man pflegebedürftige Menschen dort besucht, muss man sich genau überlegen, wie man auftritt, sagt Pyrzyk - man ist schließlich kein Gast.