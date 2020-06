Es war wenige Tag nach Oma Elis 94. Geburtstag, als die Pandemie Deutschland erreichte, der letzte Besuch bei ihr in der fränkischen Schweiz. Seit Mitte März ist das Wiesenttal - so heißt ihre Station im Altenheim - von der Außenwelt abgesperrt. Ob sie sich die Kommunion bringen lasse? Nein, das könne man vom "Herrn Pfarrer" nicht verlangen, "so viel wie der gerade umeinander fahren muss", sagt Oma Elis am Telefon.