Auf der Station für Innere Medizin geht es an diesem späten Donnerstagvormittag erstaunlich ruhig zu. Während einige Pflegekräfte der Klinik in Nauen die Ausgabe des Mittagessens vorbereiten, macht sich Argnesa Avdyli auf den Weg zu einem Patienten. An ihrer weißen Uniform steckt ein Namensschild, „Argnesa A., Ausbildung Pflegekraft“ steht da in großen Buchstaben. Die Frau mit den langen zurückgebundenen Haaren wirkt schüchtern. Vor etwas mehr als einem Jahr ist sie aus Kosovo nach Brandenburg gekommen. Sie will in den Havelland-Kliniken eine Ausbildung als Pflegefachkraft absolvieren, für sie ein Traumjob. Nun gehört Blutdruckmessen zu den wenigen Aufgaben, die die Auszubildende im zweiten Lehrjahr allein übernehmen darf.