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LibertarismusWie denkt Peter Thiel?

Lesezeit: 5 Min.

Peter Thiel besitzt 30 Milliarden Dollar.
Peter Thiel besitzt 30 Milliarden Dollar. IMAGO/Newscom World

Der Milliardär und Palantir-Gründer  verlagert sein Leben nach Argentinien. Dahinter dürften seine Ideen vom Libertarismus stecken – und von einer biblischen Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse.

Von Jannis Brühl

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Der kleine Peter Thiel war ein auffallend ernstes Kind. Ein Außenseiter, der ausgezeichnet Schach spielte. Im Schach zeigte er seine Intelligenz, in einem anderen Spiel seinen Willen zur Macht. Schon als Dreizehnjähriger wollte er bei „Dungeons and Dragons“, das mit fiktiven Landkarten, Würfeln, Stift und Papier in einer Fantasywelt gespielt wird, immer die Rolle des „Kerkermeisters“ übernehmen. Der hat die Kontrolle über die Spielwelt der anderen Spieler und gestaltet sie. Heute übernimmt Thiel, mittlerweile 58, eine zentrale Rolle in der Start-up-Industrie Kaliforniens. „Während Peter Thiel mächtiger wurde, wurden seine Gesetze die Gesetze des Silicon Valley selbst“, schreibt sein Biograf Max Chafkin.

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