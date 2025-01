Interview von Anna Jakobs und Nakissa Salavati

Peter Raue, Kunstmäzen und Anwalt, sitzt in einem Raum, der einem Schrein gleicht. Ein Schrein zu Ehren der Künstlerin Rebecca Horn, deren Werke im ganzen Raum hängen oder stehen. Mehrere ihrer berühmten Glaskästen, eine Skulptur einer Geige, zwei Pistolen, deren Läufe aufeinander gerichtet sind. Sie war eine der großen Künstlerinnen der Gegenwart und: eine gute Freundin von Peter Raue. Das Horn-Zimmer ist ein Besprechungsraum von vielen auf einer ganzen Etage in Raues Kanzlei am Potsdamer Platz in Berlin. Kaum jemand ist in der Kunstszene so gut vernetzt wie er. Als Anwalt vertritt er namhafte Künstlerinnen und Künstler. Der 83-Jährige trägt Fliege, sein Markenzeichen.