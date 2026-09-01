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Deutsche Bahn„Kein Lokführer hat ein Interesse daran, einen Menschen zu überfahren“

Lesezeit: 3 Min.

Wegen „Personen im Gleis“ kommt es bei der Bahn täglich zu Verspätungen.
Wegen „Personen im Gleis“ kommt es bei der Bahn täglich zu Verspätungen.
Marcus Brandt/dpa

Das Betreten von Gleisanlagen ist in Deutschland verboten, trotzdem tun das immer wieder Menschen. Jetzt wird diskutiert, wie künftig Zugverzögerungen minimiert werden können.

Von Caspar Busse

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Schnell eine Abkürzung nehmen, mal eben Brombeeren pflücken, ungewöhnliche Fotos machen, eine unsinnige Mutprobe junger Leute – es gibt viele Gründe, warum sich Menschen in unmittelbarer Nähe von Bahngleisen aufhalten und sich dadurch in Gefahr bringen. Das geht auch deshalb relativ leicht, weil nur ein sehr kleiner Teil des deutschen Schienennetzes, das mehr als 30 000 Kilometer umfasst, etwa mit Zäunen, Bewegungsmeldern oder Kameras ausgestattet ist.  Grundsätzlich gilt in Deutschland: Bahnanlagen sind tabu und dürften von Unbefugten nicht betreten werden. Trotzdem kommt das aber immer wieder vor.

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