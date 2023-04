Kommentar von Hendrik Munsberg

Wie übt man Gerechtigkeit? Der US-amerikanische Philosoph John Rawls hat dafür eine kluge Technik ersonnen. Sie heißt: "Veil of Ignorance - Schleier des Nichtwissens". Was das bedeutet? Jeder, der über eine strittige Sache urteilt, sollte sich zuvor unbedingt gedanklich hinter diesen Schleier begeben und so tun, als wisse er nicht, in welcher Rolle er selbst betroffen sein könnte von den Folgen seines Urteilens - im Guten wie im Bösen.