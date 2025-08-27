Zum Hauptinhalt springen

Sicherheitslücke bei PaypalDeutsche Banken blockieren Paypal-Zahlungen in Milliardenhöhe

Lesezeit: 3 Min.

In den vergangenen Wochen sind bei den Banken Millionen Lastschriften von Paypal eingetrudelt, die betrügerisch aussahen.
In den vergangenen Wochen sind bei den Banken Millionen Lastschriften von Paypal eingetrudelt, die betrügerisch aussahen. (Foto: Collage: Felix Hunger)

Beim US-Zahlungsdienstleister Paypal sind offenbar Sicherheitssysteme ausgefallen, die betrügerische Zahlungen herausfiltern sollen. Banken haben deshalb nach SZ-Informationen Lastschriften im zweistelligen Milliardenbereich gestoppt. Händler müssen auf ihr Geld warten.

Von Nils Heck, Meike Schreiber, Markus Zydra

Es ist ein Reputationsdesaster für Paypal und ein finanzieller Schaden, dessen Ausmaß noch zu bestimmen ist: Diverse deutsche Banken haben am Montag Zahlungen des US-Konzerns in Höhe von womöglich mehr als zehn Milliarden Euro blockiert. Das zeigen Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Den Geldhäusern war am Montag aufgefallen, dass in der vergangenen Woche viele Millionen Lastschriften von Paypal eintrudelten, die verdächtig oder betrügerisch aussahen. Bei einer Lastschrift zieht Paypal das Geld vom Bankkonto der Kunden ein (Bankeinzug), nachdem diese beispielsweise Waren im Internet gekauft haben.

Zur SZ-Startseite

Datensicherheit
:Millionen Paypal-Daten im Netz – was Nutzer jetzt tun sollten

Ein Hacker will 15 Millionen Zugangsdaten von Paypal-Kunden im Internet verkaufen. Um welche Daten es sich handelt und wie man sich als Verbraucher gegen Datenklau wehren kann.

SZ PlusVon Nils Heck

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite