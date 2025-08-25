Zum Hauptinhalt springen

Folgen des DatenskandalsMail von Paypal: So dreist nutzen Verbrecher derzeit die Angst der Menschen

Lesezeit: 3 Min.

Experten raten Paypal-Kunden, ihre Passwörter zu ändern und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten.
Experten raten Paypal-Kunden, ihre Passwörter zu ändern und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten. (Foto: Lina Moreno/SZ)

Viele Menschen sind zurzeit alarmiert, weil ein Hacker viele Millionen Paypal-Anmeldedaten im Darknet verkauft. Die Angst der Menschen machen sich nun Gangster zunutze. Wie Sie sich schützen können.

Von Nils Heck, Köln

Ein Hacker stellte in der vergangenen Woche mehr als 15 Millionen Daten von Paypal-Nutzern im Darknet zum Verkauf und sorgte damit für Aufregung. Immerhin gehörten zu dem Datensatz nicht nur Mailadressen und Namen, sondern eben auch viele dazugehörige Passwörter. Verbrecher können sich mit dieser Kombination Zugriff auf viele Paypal-Konten weltweit verschaffen. Allein in Deutschland hat Paypal mehr als 30 Millionen Kunden, die potenziell in den Datensätzen auftauchen könnten.

