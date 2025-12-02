Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wickelt die Deutsche Bank seit Neuestem einen großen Teil des Zahlungsverkehrs von Paypal in den USA ab. Wenn dort also jemand mit dem US-Dienst bezahlt oder sich Freunde Geld schicken, läuft das im Hintergrund größtenteils über die Konten und Systeme der größten deutschen Bank. Weder die Bank noch Paypal wollten sich dazu äußern.