Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wickelt die Deutsche Bank seit Neuestem einen großen Teil des Zahlungsverkehrs von Paypal in den USA ab. Wenn dort also jemand mit dem US-Dienst bezahlt oder sich Freunde Geld schicken, läuft das im Hintergrund größtenteils über die Konten und Systeme der größten deutschen Bank. Weder die Bank noch Paypal wollten sich dazu äußern.
ZahlungsverkehrDeutsche Bank kooperiert in den USA mit Paypal
Lesezeit: 2 Min.
Die Deutsche Bank hat sich in den USA einen lukrativen Auftrag gesichert. Es geht um den Zahlungsdienstleister Paypal, viele Milliarden Euro – und eine ungewöhnliche Konstellation.
Von Nils Heck und Meike Schreiber, Köln/Frankfurt
Exklusiv
Verbraucherschutz:Commerzbank muss Kunden für Negativzinsen entschädigen
Nach SZ-Recherchen gingen am Freitag mehr als 40 000 Briefe an ehemals Betroffene raus. Sie könnten sich jetzt Geld zurückholen.
Lesen Sie mehr zum Thema