Europäischer BezahldienstDas bedeutet der Start von Wero im Online-Handel

Lesezeit: 3 Min.

Wer im Internet eine Hose oder ein paar Sneaker kaufen will, der soll künftig einen Wero-Button während des Bezahlvorgangs sehen. Der wird gelb sein und sich ansonsten nicht groß von seinem blauen Pendant Paypal unterscheiden.
Wer im Internet eine Hose oder ein paar Sneaker kaufen will, der soll künftig einen Wero-Button während des Bezahlvorgangs sehen. Der wird gelb sein und sich ansonsten nicht groß von seinem blauen Pendant Paypal unterscheiden. (Foto: Claudia Nass/IMAGO/CHROMORANGE)

Die europäische Paypal-Alternative hat schon mehr als 40 Millionen Kunden. Bald sollen sie auch im Internet bezahlen können. Ein bekannter Händler ist auf jeden Fall dabei. Was sonst noch wichtig ist.

Von Nils Heck, Frankfurt/Main

Der europäische Bezahldienst Wero will eine Alternative zum US-Dienst Paypal werden und strebt nun auch an die Online-Ladenkassen. Noch in diesem Jahr sollen wohl fünf große Online-Händler Wero als Bezahlmethode freischalten. Wer schon sicher dabei ist, wer hinter dem Projekt steht und wie das Ganze funktioniert. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

