Der nächste Knaller bei Paypal: Nachdem vor wenigen Wochen der Vorstandschef herausgeflogen war, gibt es nun Spekulationen, dass Konkurrenten den Zahlungsdienstleister übernehmen könnten. Das jedenfalls berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mehrere Quellen. So sollen sich mögliche Kaufinteressenten unaufgefordert bei Paypal oder Banken gemeldet haben. Mindestens ein großer Konkurrent soll laut Bloomberg den gesamten Konzern übernehmen wollen, während andere Interessenten offenbar nur Teile von Paypal interessant finden. Paypal lehnte eine Stellungnahme ab. Der Wert der Paypal-Aktie stieg nach der Meldung um mehr als fünf Prozent.
ZahlungsdienstleisterWird Paypal jetzt aufgekauft?
Lesezeit: 3 Min.
Die Paypal-Aktie ist seit ihrem Hoch um mehr als 80 Prozent gefallen. Jetzt sollen Konkurrenten eine Übernahme des US-Zahlungskonzerns erwägen. Das wäre momentan ein Schnäppchen.
Von Nils Heck und Meike Schreiber, Köln, Frankfurt
