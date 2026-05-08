Zu den unschönen Wahrheiten im Leben vieler Eltern gehört, dass sie im Urlaub einfach die Widrigkeiten des Alltags gegen andere Widrigkeiten eintauschen. Für ein oder zwei Wochen geht es nicht mehr darum, die davon wenig begeisterten Kinder rechtzeitig in Kita und Schule abzuliefern, einigermaßen pünktlich und geduscht zur Arbeit zu erscheinen und dem Nachwuchs abends ausreichend Essen auf den Tisch zu stellen. Stattdessen geht es darum, die davon wenig begeisterten Kinder rechtzeitig mit Sonnencreme einzuschmieren, einigermaßen pünktlich – egal ob geduscht oder nicht – zu den Essenszeiten im Hotelrestaurant zu erscheinen und dem Nachwuchs morgens, mittags und abends ausreichend Essen auf den Tisch zu stellen. Dieser „Tapetenwechsel“ kostet in der Regel mehrere Tausend Euro, aber wenn man Glück hat, ist das Wetter besser.