Cluburlauber in einer Hotelanlage in der Türkei. Vor der Pandemie hatten sie meist hohe Mehrkosten, wenn sie ihre einmal gebuchte Pauschalreise wieder stornieren wollten.

In der Pandemie haben fast alle Reiseveranstalter großzügige Stornomöglichkeiten eingeführt. Für die Kunden ist das bequem, doch der Service könnte den Preiskampf noch verschärfen.

Von Sonja Salzburger

Man würde ja so gerne Urlaub planen. Zehn Tage in einem familienfreundlichen Clubhotel auf Mallorca klingen verlockend. Aber die beliebte Urlaubsinsel ist momentan Hochrisikogebiet. Die Reisebüroinhaberin empfiehlt, nach der Rückkehr sicherheitshalber fünf bis sieben zusätzliche freie Tage einzuplanen, um das zweijährige Kleinkind in Quarantäne zu betreuen - für berufstätige Eltern ein Graus. Wenn gebucht wird, dann mit Stornooption. Sollten die Quarantänebestimmungen vor der Abreise nicht gelockert werden, wird der Urlaub gecancelt.