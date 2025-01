Von Ann-Marlen Hoolt, München

Spezi ist ein bayerisches Original. Süß, zuckrig-klebrig und inzwischen in ganz Deutschland beliebt. Gerade das „Paulaner Spezi“ aus der gleichnamigen Münchner Brauerei ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr zur Kultmarke avanciert, Paulaner vertreibt es inzwischen sogar in den USA, allerdings unter anderem Namen. Weil Cola-Orangen-Brause im Trend liegt, haben in den letzten Jahren immer mehr Firmen versucht, an diesen Hype anzuknüpfen, und ihre eigene Version des Mischgetränks auf den Markt gebracht. Damit wächst der Konkurrenzdruck – und offenbar auch Paulaners Bereitschaft, die eigene Marke zu schützen. Falls nötig, auch gerichtlich.