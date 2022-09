Von Michael Kläsgen

Patagonia positionierte sich schon immer etwas anders als die meisten anderen Bekleidungsmarken. Man kann in einen Laden gehen mit der Absicht, eine neue, nicht ganz günstige Jacke zu kaufen, und dann sagt die Verkäuferin: "Lassen Sie doch erst mal die alte reparieren." Der Umwelt zuliebe. So ist es erst neulich wieder einer Münchner Stammkundin widerfahren. Und was soll man sagen? Geld sparen und gleichzeitig was fürs Klima tun? Das verbindet.