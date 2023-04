Partnervermittlungen setzen wieder auf die analoge Welt. Kann das noch funktionieren? Was zwei Gründerinnen sagen.

Von Kathrin Werner

Gabriele Pochhammer weiß, dass es schwerfallen kann, sich neu zu verlieben. Und dass man sich manchmal jemanden wünscht, der einem dabei hilft. Der all die acht Milliarden Menschen da draußen nach dem oder der Richtigen durchsucht. 2017 starb ihr Mann überraschend an einem Herzinfarkt, Pochhammer war tief getroffen, er war ihre große Liebe. Sie machte eine Trauertherapie, fand zurück ins Leben. Drei Jahre nach seinem Tod nahm eine Freundin sie zur Seite, weil sie fand, dass es an der Zeit sei für einen neuen Partner. Pochhammer antwortete: "Woher nehmen und nicht stehlen?"