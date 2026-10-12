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AutoindustrieRückzug nach Europa

Lesezeit: 5 Min.

Präsident in der Ente: Emmanuel Macron im neuen Citroën 2CV auf dem Pariser Autosalon.
Präsident in der Ente: Emmanuel Macron im neuen Citroën 2CV auf dem Pariser Autosalon.
Thibault Camus/AP/dpa

In China ist für die europäischen Autohersteller kaum noch etwas zu holen. Jetzt wollen sie zumindest ihren Heimatmarkt schützen. Doch sind sie damit nicht längst zu spät?

Von Alexandra Föderl-Schmid und Christina Kunkel, Paris

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François Provost kam gleich zur Sache: „Die Zeiten sind nicht einfach, wir sind mit neuen Wettbewerbern konfrontiert.“ Wer das ist, sagte der Chef des französischen Automobilkonzerns Renault nicht. Aber wer an diesem Montag auf dem Pariser Automobilsalon unterwegs ist, sieht es sofort: die chinesischen Hersteller. Sie machen sich breit – gleich neben den Marken der Renault-Gruppe hat BYD einen noch relativ bescheidenen Stand, gegenüber von Mercedes ist Zeekr positioniert, neben dem Stand von Smart präsentiert Denza seine Fahrzeuge. BMW hat mit seiner kurzfristigen Absage im Juli in Frankreich Irritationen ausgelöst, aber es fand sich sofort jemand, der den Platz einnahm: Aito, ein Joint Venture der beiden Firmen Seres und Huawei, das erst vor fünf Jahren gegründet wurde.

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