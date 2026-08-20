Paris ist für viele ein Sehnsuchtsort, die Stadt der Liebe und der Lichter. Diese Bezeichnungen beanspruchen aber auch andere Metropolen für sich. Unbestritten ist Paris jedoch die Welthauptstadt der Mode. Hier ist die Wiege der Haute Couture, die französische Hauptstadt gilt als der Inbegriff des guten Geschmacks – nicht nur auf Kleidung bezogen. Sehen und gesehen werden gilt für die Pariser Fashion Week und die Prêt-à-porter-Schauen. Chanel, Dior und Louis Vuitton versprechen Glanz und Glamour. Im Triangle d'Or, dem goldenen Dreieck zwischen den Avenues des Champs-Élysées und George V. sowie Montaigne, reihen sich die Flagship-Stores der berühmten Luxusmarken aneinander, viele haben in Paris ihren Hauptsitz. Wie viele Leute vor diesen Geschäften anstehen, gilt als Indikator für die Konjunkturentwicklung.