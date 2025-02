In den Anfängen der Parfümherstellung ging es aber nie einzig darum, flüchtige Aromen einzufangen. Was die besten Parfümeure Europas eigentlich erreichen wollten, war es, die Natur zu entschlüsseln, sie nachzubilden, um vielleicht das Geheimnis um das Leben und ewige Jugend zu lüften. Denn wer die Gerüche beherrscht, der beherrscht auch die Herzen - schrieb Patrick Süßkind schon in seinem Werk „Das Parfüm“. So konnte ein ausgeklügeltes Destillat ein ganzes Vermögen kosten. Zeitweise war es teurer als Gold. Heute aber hat sich das Parfüm in ein Industrieprodukt verwandelt.

Wer an Valentinstag dennoch auf Bewährtes setzen und seinen Partner mit einem Parfüm verzaubern möchte, sollte besser nicht allzu genau auf dessen Zusammensetzung achten.

Die Aromakompositionen bestehen inzwischen oft aus synthetischen Duftstoffen und - dem Klang nach etwas unromantisch - vergälltem oder unvergälltem Ethanol. Vergällt bedeutet ungenießbar gemachter und deshalb von der Branntweinsteuer befreiter Alkohol.

„In den Anfängen der Parfümerie konnten nur natürliche Duftstoffe wie Weihrauch und Rosenöl verwendet werden, seit dem 20. Jahrhundert wird auch auf synthetische Duftstoffe gesetzt“, sagt Anneliese Wilsch-Irrgang von der Deutschen Gesellschaft der Parfümeure. Der große Vorteil liegt in ihrer Verfügbarkeit.

Zumindest aber stecken die Flakons aus dem kommerziellen Handel nicht voller Gesundheitsgefahren, zeigt eine Prüfung des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Es hat sich insgesamt 71 Eau-de-Parfums und Eau-de-Toilettes unterschiedlicher Preisklassen liefern lassen und diese auf schädliche Weichmacher überprüft. Nach den Untersuchungen konnte das LGL Entwarnung geben.

In zwei der 71 getesteten Flakons wurden die verbotenen Weichmacher Diisobutylphthalat (DIBP) und Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) in so geringen Mengen gefunden, dass sie nicht als gesundheitsgefährdend angesehen wurden. Grundsätzlich sind Weichmacher in Parfüms und Kosmetikprodukten verboten, da sie den Hormonhaushalt beeinflussen, krebsfördernd und mitunter fortpflanzungsschädigend sein können. Der nicht verbotene Weichmacher Diethylphthalat (DEP) wurde in 19 Proben entdeckt.

Verbotene Weichmacher in sehr geringen Mengen

Weichmacher gelangen unter anderem über vergällten Alkohol, der auch als „Alcohol denat“ bezeichnet wird, in die Parfüms, stellt die Untersuchung heraus. Auf den Weichmacher-Gehalt hatte es aber keinen besonderen Einfluss, ob das Parfüm aus dem höheren oder preiswerteren Segment stammt.

Um die Aromen dieser Welt sind unzählige Legenden geschrieben worden. Ganz ungefährlich sollen Düfte nie gewesen sein. Katharina von Medici mischte ihren Essenzen Giftstoffe bei, um politische Gegner auszuschalten, und auch Jean-Baptiste Grenouille war bereit, für eine betörende Duftnote zu morden – zum Glück ist er eine literarische Figur in „Das Parfüm“ und damit bloß Fiktion. Dennoch, die Extraktion kostbarer Aromen konnte Leben kosten. Für einen Hauch Wildaroma auf der menschlichen Haut mussten Moschustiere ihre Drüse opfern - es war zugleich ihr Todesurteil. Hier hat die Forschung aber zu Verbesserungen geführt: Der betörende Moschus-Duft wird zum Wohl der Tiere inzwischen überwiegend synthetisch hergestellt. Neuerdings gelingt dies auch beim Duftstoff Ambrox, von dem jährlich mehr als 30 Tonnen hergestellt werden. Ursprünglich wurde der Duft aus Ambra gewonnen, einer wachsartigen Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen.