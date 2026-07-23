Österreichs erfolgreichster Paralympics-Schwimmer scheiterte damit, sich von einer KI als Superheld darstellen zu lassen. Jetzt arbeitet er daran, dass die Modelle Menschen mit Behinderung zeigen, wie sie sind.

Um sich in Superman zu verwandeln, musste der legendäre Clark Kent noch eine Telefonzelle finden, wo er sich seine Alltagsklamotten vom Leib reißen konnte. Heute reichen KI und ein paar Klicks: So kann sich jeder einen lustigen Avatar mit dem roten S auf der Brust basteln.