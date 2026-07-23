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Künstliche IntelligenzSuperman mit einem Arm

Lesezeit: 4 Min.

Ikonisch: das rote S auf der Brust.
Ikonisch: das rote S auf der Brust. Ian Walton/Getty

Österreichs erfolgreichster Paralympics-Schwimmer scheiterte damit, sich von einer KI als Superheld darstellen zu lassen. Jetzt arbeitet er daran, dass die Modelle Menschen mit Behinderung zeigen, wie sie sind.

Von Mirjam Hauck

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Um sich in Superman zu verwandeln, musste der legendäre Clark Kent noch eine Telefonzelle finden, wo er sich seine Alltagsklamotten vom Leib reißen konnte. Heute reichen KI und ein paar Klicks: So kann sich jeder einen lustigen Avatar mit dem roten S auf der Brust basteln.

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