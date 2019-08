Sandersdorf-Brehna (dpa/sa) - Die Bauarbeiten für eine der größten Wirtschaftsansiedlungen in Sachsen-Anhalt gehen voran. Die Progroup feierte am Donnerstag Richtfest für ihr 465 Millionen Euro teures Papierwerk in Sandersdorf-Brehna. In dem neuen Komplex sollen von August 2020 an Pappen im großen Stil hergestellt werden, wie das Unternehmen mitteilte. Rund 150 Jobs sollen geschaffen werden.