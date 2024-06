Von Martin Wittmann

Natürlich liegt der Reiz des Sammelns in der Knappheit der Güter, aber man kann’s schon auch überreizen. Wer in diesen Tagen in Münchner Kiosken nach Sammelalben für EM-Sticker fragt, wird jedenfalls vertröstet: Man habe schon nachbestellt, sagen die Verkäufer, warte aber vergeblich auf Nachschub. Wer es direkt auf der Website des Herstellers versucht, stößt zumindest im Selbstversuch auf „technische Probleme“. Und wer im Netz nach weiteren Erfahrungen mit dem Produzenten sucht, findet auf der Plattform Trustpilot Bewertungen von 139 Kunden. 130 von ihnen haben Topps die miesestmögliche Bewertung gegeben. Ja, genau, Topps. Nein, nicht Panini.