Von Mauritius Much und Frederik Obermaier

Als Wolodimir Selenskij noch nicht Präsident der Ukraine war, sondern Kabarettist und Schauspieler, wurde er vor allem dadurch bekannt, dass er sich an den Oligarchen des Landes abarbeitete. Seine Satiresendung "Diener des Volkes" war ein Hit im ukrainischen Fernsehen, allein die erste Folge wurde auf Youtube bis heute weit mehr als zehn Millionen Mal angeschaut. Auch in seinem Bühnenprogramm knöpfte sich Selenskij die einflussreichsten Großindustriellen vor, etwa Ihor Kolomoiskij, dem vom Fußballklub bis zur Fluglinie schon beinahe alles mal gehört hat. Selenskij parodierte den Milliardär als einfältige Nervensäge, zog die Augenbrauen hoch und rümpfte die Nase: "Hääääääh?", ließ er seinen Kolomoiskij schnarren. So sehen die Ukrainer ihre Oligarchen, jene Männer, die in den Wirren der zusammenbrechenden Sowjetunion meist dank einer Mischung aus Geschäftssinn und Skrupellosigkeit ein Vermögen gemacht haben. Heute kontrollieren sie weite Teile der ukrainischen Wirtschaft, der ukrainischen Medien, ja des gesamten ukrainischen Staatsapparates.