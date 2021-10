Von Carina Seeburg

Die Zeit, als der britische Ex-Premierminister Tony Blair mit seiner Frau Cherie in einem beschaulichen Einfamilienhaus fünf Stunden nördlich von London lebte, ist lange her: Seit ihrem Auszug aus dem Amtssitz in der Londoner Downing Street im Juni 2007 haben die beiden sich stattdessen millionenschwere Stadthäuser, viktorianische Villen und ein prächtiges Anwesen auf dem Land zugelegt. 38 Häuser soll das Paar allein in den ersten zehn Jahren nach Tony Blairs Abschied aus dem Amt gekauft haben. Dabei mussten Tony und Cherie Blair offenbar beim Kauf einer Immobilie in der Londoner Innenstadt Hunderttausende Pfund an Steuern nicht bezahlen - Steuern, die jeder Normalbürger in Großbritannien zahlt, wenn er ein Haus oder eine Wohnung kauft. Steuern, die den Sozialsystemen, Krankenhäusern und Schulen im Land fehlen, weil Steuersysteme überall auf der Welt Schlupflöcher für Superreiche bieten.