Wenn seriöse Finanzer auf einmal griechische Mythologie zitieren, dann muss am Finanzmarkt etwas passiert sein. Es war dieser Tage, als ein Rohstoffexperte der Commerzbank den Mythos von Daedalus und Ikarus in Spiel brachte. "Ikarus kam der Sonne so nah, dass seine Wachsflügel schmolzen und er stürzte", sagte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Er spielte damit auf den buchstäblich sagenhaften Preisrausch beim Metall Palladium an, der inzwischen große Fallhöhe erreicht hat.

Das silbrig-graue Industriemetall hat allein im vergangenen Jahr 54 Prozent an Wert gewonnen. Eine Feinunze Palladium kostet aktuell 2383 Dollar - und ist damit deutlich teurer als eine Feinunze edlen Goldes. "Die Preise scheinen gerade in den Himmel zu wachsen", notiert Georgette Boele von der niederländischen ABN Amro. Die Frage ist nur: Ab wann wird es im Himmel zu heiß?

Palladium steckt vor allem in Abgasreinigern, 85 Prozent der gesamten Nachfrage kommen aus der Autoindustrie. In Katalysatoren reinigt Palladium die Abgase und zersetzt sie in Kohlendioxid und Wasserdampf. Aufgrund immer strengerer Abgasregeln stecken die Autohersteller derzeit immer mehr Palladium in ihre Wagen. Beobachter vermuten, dass Autos in China nun etwa 20 Prozent mehr Palladium benötigen als unter den alten Abgasnormen. "Inzwischen gehen die Hersteller in Sachen Abgase so stark auf Nummer sicher, dass sie mehr Palladium als nötig verwenden", sagt Commerzbanker Fritsch. Der Katalysator wird zum Katalysator für die Preise.

Zusätzlich halten Bergwerksbetreiber das Angebot knapp, dazu kommen Probleme mit Stromausfällen im wichtigen Förderland Südafrika. Und zu allem Übel heizten Spekulanten den Preis zusätzlich an.

Zum Wochenende wurde es "extrem turbulent"

Pünktlich zum Wochenende brach dann endgültig Aufruhr im Markt los, die Mitglieder des Londoner Handelsplatzes für Palladium waren besorgt: Von "extrem turbulenten Handelsbedingungen" berichtete die Organisation laut Medienberichten. Im Klartext: Wer sich Palladium physisch vor das Werkstor liefern lassen wollte, musste einen saftigen Aufschlag auf den sowieso schon teuren Weltmarktpreis hinnehmen. "Die Leihegebühren für sofort verfügbares Palladium lagen am Jahresanfang bei über 30 Prozent aufs Jahr gerechnet", sagt Hans-Günter Ritter vom Edelmetallhändler Heraeus.

In den vergangenen Tagen trudelte der Palladium-Preis wieder etwas nach unten. "Das Coronavirus drückt am Rohstoffmarkt auf die Stimmung", sagt Ritter. Viele fürchten, dass die Chinesen nun weniger Autos kaufen und mehr zu Hause bleiben. Parallel haben auch Hedgefonds-Manager ihre Wetten auf steigende Palladiumpreise deutlich zurückgefahren. Sie wollen schließlich nicht wie Ikarus enden.