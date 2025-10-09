Der Prothesenhersteller aus der Nähe von Göttingen ist das wertvollste Gut von Hans Georg Näder, einem der schillerndsten Unternehmer Deutschlands. Die erfolgreiche Emission in Frankfurt an diesem Donnerstag könnte ein Signal sein, das in Deutschland wieder was geht an der Börse.

Das schönste Geschenk zum 60. Geburtstag machte sich Unternehmer Hans Georg Näder vor ein paar Jahren selbst. Er spendierte sich in seiner Heimatstadt Duderstadt im Süden Niedersachsens, da sitzt auch seine Firma Ottobock, eine Ausstellung in der eigenen Kunsthalle. Wie für sich ein Denkmal setzende Unternehmer üblich, trägt sie seinen Namen, genau genommen sein Kürzel: Kunsthalle HGN. In der Ausstellung, die im September 2021 öffnete, zeigte Näder, was sich in den vergangenen Jahrzehnten so angesammelt hat. „Einblicke in seine persönliche ‚best-of-list‘ der zeitgenössischen Kunst, die unter anderem seine Sichtweise auf die Welt spiegeln“, schwärmte ein lokaler Blogger damals.