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Otto Group„Ich sehe mich nicht als Managerin. Ich bin immer noch Petra“

Lesezeit: 7 Min.

Collage: Janina Lahn/SZ, Bild: dpa

Stillstand ist gefährlich für ein Unternehmen, das weiß Petra Scharner-Wolff. Die Chefin der Otto Group polarisiert gerne, will eine „Performance-Kultur“ – und schafft es trotzdem, weitgehend leise durch turbulente Zeiten zu führen.

Von Paulina Würminghausen, Hamburg

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Es ist zwar nur ein Besprechungstisch, der bei Petra Scharner-Wolff im Büro steht. Allerdings kein gewöhnlicher: An der einen Seite ist er sehr schmal, an der anderen sehr breit. Sie hat ihn sich gerade wegen dieser ungewöhnlichen Form ausgesucht. So könne sie Nähe und Distanz in Gesprächen steuern, sagt Scharner-Wolff. Bei schwierigen Themen, wenn es hoch hergeht mit dem Gesprächspartner, dann setzt sie sich an die breite Seite. Wenn es um persönliche Dinge gehen soll, wählt sie die schmale Seite.

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