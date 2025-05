Interview von Michael Kläsgen und Paulina Würminghausen, Hamburg

Petra Scharner-Wolff tritt nicht wie eine typische Chefin auf: Sie sagt, was sie denkt – und eckt auch mal bewusst an. Seit März dieses Jahres ist die 53-Jährige die erste Frau an der Spitze des Handelskonzerns Otto Group, zu dem Marken wie Bonprix, Manufactum, die US-Möbelkette Crate & Barrel, der Finanzdienstleister Eos und die Logistikfirma Hermes gehören. Seit 1999 arbeitet Scharner-Wolff bei der Unternehmensgruppe. Zuletzt war sie Finanzchefin. Im Gespräch merkt man: Da könnte bald ein anderer Wind wehen in der Otto-Zentrale im Hamburger Norden. Denn Scharner-Wolff möchte die „leistungsorientierten Elemente“ im Unternehmen nachschärfen.