Kommentar von Kerstin Bund

Was der Ausgang von politischen Wahlen mit den Spitzenposten in der Wirtschaft zu tun hat? Eine ganze Menge. Denn ob die AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September stärkste Kraft wird, hängt im weiteren Sinn auch damit zusammen, wie hiesige Unternehmen ihre Top-Jobs besetzen. Gebürtige Ostdeutsche stellen, zählt man Berlin als Geburtsort mit, rund ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Sie machen aber gerade mal vier Prozent der Spitzenkräfte in der Wirtschaft aus. Die Zahl ist zuletzt sogar noch gesunken.