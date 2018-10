23. Oktober 2018, 21:05 Uhr Osama Daoud Abdellatif im Porträt Der Gummi-Mann

Osama Daoud Abdellatif ist der erfolgreichste Unternehmer des Sudan. Er herrscht über ein Imperium, das Autos und Baumaschinen importiert, Coca-Cola vertreibt und Nudeln produziert.

Von Bernd Dörries , Khartum

Wenn man in einem afrikanischen Land wissen will, wie die Wirtschaft läuft, kann man in die Tabellen der Regierung schauen, die mal mehr und mal weniger stimmen. Oder man geht in die Niederlassung von Mercedes, sofern es eine gibt. Wenn in Nigeria der Ölpreis sinkt und die Regierung weniger Geld hat, um auch noch den letzten stellvertretenden Abteilungsleiter im Ölministerium mit einem Wagen auszustatten, werden die Gesichter in der Mercedes-Niederlassung in Khartum immer länger.

Wie die Geschäfte laufen, fragt man ...