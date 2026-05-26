Wie ist es eigentlich, während einer Aufführung wie ein Orchestermusiker auf einer Bühne zu sitzen? Die Virtual Hall des Orchestre de la Suisse Romande macht das mittels VR-Brille erlebbar – und will damit auch Geld verdienen.

Manche Musikstücke ziehen die Zuhörerschaft unmittelbar in ihren Bann. So wie der Trauermarsch aus Beethovens dritter Symphonie. Die Kunst des Komponisten schafft eine unvergleichliche emotionale Erfahrung – eine Erfahrung, die viele jüngere Menschen allerdings kaum noch machen. Besucht man heute ein Orchesterkonzert, dominieren dort Menschen in fortgeschrittenem Alter das Publikum: graue Haare, wo immer man hinblickt.