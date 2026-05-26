Manche Musikstücke ziehen die Zuhörerschaft unmittelbar in ihren Bann. So wie der Trauermarsch aus Beethovens dritter Symphonie. Die Kunst des Komponisten schafft eine unvergleichliche emotionale Erfahrung – eine Erfahrung, die viele jüngere Menschen allerdings kaum noch machen. Besucht man heute ein Orchesterkonzert, dominieren dort Menschen in fortgeschrittenem Alter das Publikum: graue Haare, wo immer man hinblickt.
OrchestermusikVR-Brille lässt Zuschauer Konzerte aus der Perspektive der Musiker erleben
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Wie ist es eigentlich, während einer Aufführung wie ein Orchestermusiker auf einer Bühne zu sitzen? Die Virtual Hall des Orchestre de la Suisse Romande macht das mittels VR-Brille erlebbar – und will damit auch Geld verdienen.
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