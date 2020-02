Jena (dpa/th) - Gute Geschäfte in den USA und Asien haben für ein zweistelliges Wachstum beim Jenaer Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec gesorgt. Der Umsatz des im MDax notierten Thüringer Unternehmens stieg im ersten Quartal um 14,2 Prozent auf 369,7 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Quartalsgewinn von 38,5 Millionen Euro nach 28,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Geschäftsjahr der auf Medizintechnik für die Augenheilkunde spezialisierten Zeiss Meditec AG beginnt im Oktober.

"Wir konnten uns auch in der Profitabilität verbessern", sagte Vorstandschef Ludwin Monz am Montag in Jena. Allein das USA-Geschäft sei um 18,5 Prozent gewachsen. "Das hatten wir schon lange nicht mehr." In Asien legten die Erlöse um 16,2 Prozent zu. Es sei noch zu früh, Auswirkungen des Coronavirus in Asien auf die Geschäfte von Zeiss Meditec zu bewerten, sagte Monz. "Wir müssen abwarten. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das Geschäft negativ beeinflusst wird."

Der Vorstandschef erwartet, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr schneller wächst als der Markt. Traditionell gibt er nach dem ersten Quartal noch keine genaue Umsatzprognose ab.

Das Thüringer Unternehmen gehört zum Optik- und Elektronik-Konzern Carl Zeiss mit Hauptsitz im baden-württembergischen Oberkochen. Carl Zeiss Meditec stellt unter anderem Laser zur Augenbehandlung, OP-Mikroskope, Geräte zur Untersuchung von Augen oder künstliche Linsen zu Behandlung der Augenkrankheit "Grauer Star" her. Beschäftigt werden mehr als 3200 Mitarbeiter im In- und Ausland.