Chat-GPTDiese Probleme muss Open AI lösen

Lesezeit: 4 Min.

Von Gewinnen ist Open AI derzeit noch weit entfernt, dagt das Unternehmen.
Von Gewinnen ist Open AI derzeit noch weit entfernt, dagt das Unternehmen. (Foto: Dado Ruvic/REUTERS)

Das KI-Unternehmen verbrennt Milliarden, hat starke Konkurrenz und kein Geschäftsmodell. Werbung in Chat-GPT soll jetzt Geld bringen – doch das ist ein großes Risiko.

Von Simon Berlin

Im letzten Moment scheint Anthropic Angst vor der eigenen Courage bekommen zu haben. Das KI-Unternehmen wollte sich auf der größten Bühne der Welt über seinen Konkurrenten Open AI lustig machen. Doch der Werbespot in der Halbzeitpause des Super Bowls wich von der Version ab, die Anthropic vorab veröffentlicht hatte.„Werbung kommt in die KI. Aber nicht zu Claude“, endete das ursprüngliche Video. In der Nacht auf Montag sahen mehr als 100 Millionen Menschen eine weniger angriffslustige Werbung: „Es gibt eine Zeit und einen Ort für Werbung. Aber Ihre Unterhaltungen mit KI sollten nicht dazugehören.“

